حرب السودان على طاولة مباحثات مصرية – سعودية في العلمين

القاهرة: السوداني

استضافت مدينة العلمين المصرية، اليوم، مباحثات مصرية – سعودية تناولت قضايا تهم البلدين، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في السودان.

وقد زار وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية السعودية بورتسودان قبل لقاءات العلمين.

وأجرى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي مباحثات مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وأكد الوزيران عمق العلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وما تشهده هذه العلاقات من تطور متسارع.

وأشاد الوزيران بالزخم الكبير الذي تحظى به العلاقات المصرية – السعودية، والذي يعكس النقلة النوعية التي تشهدها البلدان لتحقيق التنمية الشاملة. وقد تجسد ذلك في إنشاء مجلس التنسيق الأعلى المصري – السعودي، الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين إلى مستويات تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، مع الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بينهما.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير عبد العاطي عن رفضه الكامل واستهجانه لأي محاولات يائسة من بعض المنصات الإلكترونية غير المسؤولة للمساس بالعلاقات التاريخية المصرية – السعودية، أو الإساءة إلى البلدين والتشكيك في متانتها، مؤكدًا على صلابة هذه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان الجهود الجارية لتسوية الأزمة السودانية والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر، مع التأكيد على الحرص المشترك على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، ورفض التدخلات الخارجية، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومصالح شعبه.

ومن جهة أخرى، بحث الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، ومسار الحل الليبي – الليبي لتحقيق التوافق الوطني دون إملاءات أو تدخلات خارجية، أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية، وفقًا للمرجعيات الخاصة بهذا الشأن.

وأدان الوزيران الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية. وأكد الجانبان ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها هضبة الجولان، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.