تشغيل محطة مياه المقرن رسمياً

الخرطوم: السوداني

أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم رسمياً، اليوم، تشغيل محطة مياه المقرن التي تغذي مناطق وسط وشرق الخرطوم وأجزاءً من أم درمان.

وقال المدير العام للهيئة محمد علي العجب في تعميم صحفي، اليوم الخميس)، إنّ فرق الهيئة الهندسية نجحت فى تشغيل المحطة وضخ المياه للمناطق المستهدفة في محلية الخرطوم، موضحاً أن غداً الجمعة سيتم الضخ للمناطق المستهدفة في محلية أم درمان، مثمناً هذه الخطوة المهمة باعتبار أنّ محطة المقرن من المحطات الاستراتيجية في الولاية، ممتدحاً جهود إدارة المصادر المائية وكل العاملين الذين وقفوا خلف هذا الإنجاز.