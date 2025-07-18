رئيس الوزراء يحسم تبعية شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس الوزراء، د. كامل إدريس، قراراً بإخضاع جميع شركات القطاع العام، والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري لوزارة المالية، بما لا يتعارض مع لوائح تأسيس تلك الشركات واتفاقيات الاستثمارات المشتركة وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.

وتضمن ذات القرار إنشاء وحدة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية للإشراف على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية ليكون لها التقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية.

ووجّـه القرار، وزارتي العدل والمالية وشركات القطاع العام والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.