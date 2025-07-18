والي نهر النيل يطلع عضوي السيادي ورئيس الوزراء على الاوضاع بالولاية 

عطبرة: بثينة دهب

قدم والي نهر النيل دكتور محمد البدوي عبد الماجد، تقريراً مفصلاً عن الاوضاع الامنية بالولاية ومجمل الأوضاع التنموية والخدمية. جاء ذلك خلال استقباله بقصر الضيافة بالدامر عضوي السيادي الفريق إبراهيم جابر وسلمي عبد الجبار ورئيس الوزراء د. كامل إدريس، وذلك بحضور قائد سلاح المدفعية اللواء محمد الأمين عبد والوهاب ومدير جهاز المخابرات العامة بالولاية اللواء ياسر علي بشير وأمين عام حكومة الولاية عثمان محمد عثمان.

وأوضح الوالي خلال تقريره النهضة التي تمت في مجالات الزراعة والتعدين والسياحة والاستثمار.

وقال رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل ادريس ان ولاية نهر النيل هي اول زيارة له خارج العاصمة الادارية بورتسودان، واشاد ادريس بالجهود الكبيرة في مجال العمل التنموي والاستثماري والخدمي بالولاية.