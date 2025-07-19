كامل إدريس يعلن وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل مصفاة الجيلي

تفقّد رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، حجم الدمار الذي تسببت فيه مليشيا الدعم السريع المتمردة بمصفاة الجيلي لتكرير النفط ومحطة قري الحرارية لتوليد الكهرباء.

وقال رئيس الوزراء في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المصفاة سيتم صيانتها لتكون أفضل مما كانت عليه. وأضاف: “وقفنا على حجم الدمار الممنهج في جميع مرافق المصفاة ومحطة قري”، معلنًا وضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيل هذه الثروة القومية والمنشآت المهمة لتكون في حال أفضل مما كانت عليه.

وأكد قائلًا: “ستعود هذه الثروة القومية، وسنستخلص منها الدروس والعبر”، مشيدًا بجهود العاملين الذين حافظوا على ما تبقى من هذه المنشآت، وداعيًا إلى ضرورة العمل على الحفاظ على الكوادر البشرية، مع التأكيد على أهمية وجود عزيمة وإرادة قوية لصون هذه المنشآت.