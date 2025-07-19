الأمة القومي والتجمع الاتحادي يتفقان على طريق ثالث لإنهاء الأزمة السودانية

الخرطوم: السوداني

اتفق حزبا الأمة القومي والتجمع الاتحادي على طريق ثالث لإنهاء الأزمة السودانية بدعم مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، مع التأكيد على حل جميع المليشيات وضرورة إصلاح الجيش والقوات النظامية الأخرى.

وأمّن الحزبان في بيان مشترك على بناء كتلة وطنية صلبة ترتكز على حوار سوداني – سوداني شامل، يهدف إلى إرساء السلام الدائم، واستعادة النظام الدستوري، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وذلك عبر توافق وطني عريض يشمل جميع السودانيين دون استثناء، من خلال رؤية وطنية سودانية خالصة.

وأمّن الحزبان على تنسيق الجهود الوطنية بين القوى السياسية المسؤولة

ومواصلة الحوار الثنائي وصولاً إلى توحيد الرؤية السياسية الشاملة، وذلك من خلال تبادل الوثائق السياسية والدستورية لتقريب وجهات النظر.

وبحسب بيان مشترك، اتفق الحزبان على تكوين جبهة وطنية عريضة تُعبّر عن “الطريق الثالث” المتمسك بدعم مؤسسات الدولة، وتشكيل ثلاث لجان مشتركة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه هي لجنة رئاسة ولجنة إعلامية ولجنة سياسية، على أن يقدم كل طرف تصوره لعمل هذه اللجان في الاجتماع القادم.

شارك في الاجتماع عن حزب الأمة القومي: محمد عبد الله الدومة – رئيس الحزب، د. إبراهيم الأمين – الأمين العام، إسماعيل كِتر، ومصطفى آدم.

وعن التجمع الاتحادي، أزهري علي نائب رئيس المكتب السياسي، أحمد عمر حضرة المكتب السياسي، قريب الله السماني الأمين العام وأزهري حاج مضوي الأمين السياسي.

وأكد الحزبان على أهمية الانفتاح على كافة القوى السياسية الوطنية، وتحمّل المسؤولية المشتركة في إنهاء الحرب، واستعادة النظام الديمقراطي، وإعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمواطنين.