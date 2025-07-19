حملة نظافة وإزالة للعشوائيات بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أطلقت محلية الخرطوم، اليوم، حملة إسعافية للنظافة وإزالة التراكمات والعشوائيات ومخلفات الحرب بعدد من الطرق الرئيسية والفرعية وحول المرافق الصحية بالتزامن مع خطة فصل الخريف، حيث استهدفت الحملة منطقة العمارات جوار مستشفى ابن سينا وجبرة قبالة طوارئ مستشفى جبرة.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب تفقده العمل، بأن الحملة تجئ ضمن خطة طوارئ الخريف، والتي تشمل نقل تراكمات النفايات ومخلفات الحرب والعشوائيات والأنشطة غير المنظمة لرفع كفاءة العمل والمظهر العام للمدينة، بعد الانهيار الكبير الذي أصاب قطاع النظافة عقب الحرب بسبب نهب جميع آليات النظافة، مما انسحب سلباً على الأداء وانتشار الظواهر السالبة من النشاط غير المنظم والعشوائيات في الطرق الرئيسة.

ولفت المدير التنفيذي إلى أنّ المرحلة القادمة ستشهد استعادة خدمات النظافة والتنظيم بعد توفير كل المُعينات التي من شأنها رفع كفاءة النظافة بالمحلية.