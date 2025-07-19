رئيس الوزراء يتعهد بإعمار الخرطوم وإعادة سيرتها الأولى خلال ستة أشهر

الخرطوم: السوداني

بدأت اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، زيارتها الميدانية للمواقع المستهدفة لإعادة التأهيل في الولاية. وقد تفقّد أعضاء اللجنة العاصمة بقيادة رئيسها، عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر.

تضم اللجنة، إلى جانب جابر، رئيس مجلس الوزراء، ووالي الخرطوم، وآخرين.

وخلال زيارته لجسري الحلفايا وشمبات اللذين تعرّضا لأضرار كبيرة، وقف رئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس، على حجم الضرر، ووجّه بالإسراع في بدء العمل الفوري، بحيث يتزامن العمل في الجسرين خلال ثلاثة أشهر، وفقًا لما حددته الدراسات الفنية والهندسية للشركات المنفذة بدعم مصري، بهدف المساهمة في عودة المواطنين بسرعة.

وجدد د. كامل إدريس، ثقته في المهندسين والفنيين السودانيين لإنجاز المهام المتعلقة بهذه المشروعات.

كما تفقد وفد اللجنة محطة مياه بحري، واطّلع على طاقتها التشغيلية، ودعا د. كامل إلى مضاعفة الجهود لاستكمال طاقتها التشغيلية بنسبة 100% ومعالجة المشكلات التي تواجهها.

وشملت الزيارة أيضًا القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث التقى رئيس الوزراء برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه وقادة المناطق، واستمع إلى تنوير حول الأوضاع.

إلى ذلك، زار الوفد مقابر شهداء الحرس الرئاسي بالقيادة العامة، كما وقف ضمن جولته على مطار الخرطوم وصالة الحج والعُمرة تمهيدًا لإعمارها، ودار مصحف أفريقيا بالخرطوم، ورئاسة مجلس الوزراء الاتحادي، حيث اطلع على الأضرار التي لحقت بها.

وجدد رئيس الوزراء، التزامه بمواصلة جهود اللجنة لتنفيذ أعمالها لتحقيق إعمار شامل للبنية التحتية، تمهيدًا لعودة المواطنين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.