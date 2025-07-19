رئيس الوزراء يقوم بجولة واسعة في مدينة أم درمان

أم درمان: السوداني

قام رئيس الوزراء د. كامل إدريس، برفقة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، بجولة تفقدية واسعة مساء اليوم، شملت سوق أم درمان الكبير، حيث زار المحال التجارية التي استأنفت نشاطها بنسبة كبيرة.

وشملت الجولة، مستشفى أم درمان التعليمي، حيث تفقد رئيس الوزراء أقسام الحوادث والعنابر، واطمأن على أحوال المرضى، ووجه إدارة المستشفى بزيادة السعة السريرية لقسمي الحوادث والعناية المكثفة.

كما زار رئيس الوزراء، قيادة الاحتياطي المركزي بأم درمان، وتفقد مستشفى الشرطة ومركز الرائد شرطة أحمد الطيب المكي لغسيل الكُلى، واطمأن على أحوال المرضى هناك.

وفي إطار دعم القطاع الصحي، زار مستشفى النو بمحلية كرري، حيث تفقّد أحوال المرضى في أقسام الحوادث والعنابر، وقدم دعمًا ماليًا لهم، إضافةً إلى زيارة قسم مجهولي الهوية والمفقودين، وتفقّد خدمات تكفين وتجهيز الموتى.

واُختتمت الجولة بلقاء جماهيري عفوي في شارع الوادي بكرري، حيث هنأ إدريس، جماهير ولاية الخرطوم على الانتصارات والأمن والاستقرار الذي تشهده الولاية، وقال: “الشباب هم قادة الأمة وعماد المستقبل”، واعدًا بالعمل على نهضة كبرى تجعل السودان في مصاف الأمم المتقدمة من خلال حكومة الأمل.

من جانبه، حيّا والي الخرطوم، صمود المواطنين خلال فترة الحرب، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتنعم الولاية ومواطنوها بالخدمات والأمن، وأضاف أن اللجنة العليا لتهيئة الولاية لعودة المواطنين، التي شكّلها رئيس مجلس السيادة لدعم ولاية الخرطوم، تهدف إلى تعزيز جهود الولاية، مشيرًا إلى أنّ منهج اللجنة سيثمر عن نتائج إيجابية في استكمال عودة الخدمات.