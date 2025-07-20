بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.. انطلاق المشروع الطبي التطوعي لجراحات العظام بمستشفى العشي في بورتسودان

بورتسودان: السوداني

يشهد مستشفى العشي بمدينة بورتسودان اليوم الأحد، تدشين المشروع الطبي التطوعي لجراحات العظام، بإشراف طاقم طبي سعودي يضم نخبة من الأطباء والاستشاريين في مجال جراحة العظام، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

يستهدف المشروع تقديم خدمات طبية متخصصة لنحو 50 مستفيدًا من المرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية في تخصص جراحة العظام، وذلك بشكل مجاني. يأتي هذا المشروع ضمن جهود مركز الملك سلمان الإنسانية لتوفير الرعاية الصحية للمحتاجين ودعم النظام الصحي المحلي. يستمر المشروع لمدة أسبوع، ويشمل إجراء الفحوصات الطبية، التشخيص، العمليات الجراحية، ومتابعة المستفيدين طبيًا.