رئيس الوزراء: طموحنا أن نضع السودان في صدارة الدول بما يملكه من ثروات وموارد

الدامر: بثينة دهب

أكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس أن طموح الحكومة هو وضع السودان في صدارة الدول بما يملكه من ثروات وموارد.

واجتمع د. كامل إدريس بمجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل بمقر أمانة الحكومة في الدامر، بقيادة والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، وبحضور وزراء حكومته والمديرين التنفيذيين بالمحليات.

وأشاد إدريس بالجهود والأدوار المتعاظمة التي تقوم بها حكومة الولاية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس الوزراء أن ولاية نهر النيل تُعدّ نموذجية، مؤكداً ضرورة مشاركة الولايات في صياغة الرؤى وآليات التنفيذ.

كما استمع إلى تقارير حكومة ولاية نهر النيل، وأكد أن جميع المشاريع ستخضع لمتابعة مجلس الوزراء، خاصةً تلك المتعلقة بالحكومة المركزية، مشيراً إلى أن الأولوية القصوى هي الاهتمام بقضايا المواطنين.