السودان يقيد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب

بورتسودان: السوداني

أصدر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، قرارًا اليوم بتقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق واتساب في السودان، كإجراء احترازي لمواجهة التهديدات الأمنية، حفاظًا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو 2025م.

وأوضح جهاز الاتصالات أنّ باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، ستظل متاحة كالمعتاد دون أي تقييد، واعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا التقييد للمشتركين، مُثمِّنًا تفهمهم في تغليب مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية.