مناوي: الجيش لم يخطر القوة المشتركة بتفريغ الخرطوم من القوات

بورتسودان: السوداني

قال مشرف القوة المشتركة، رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، الأحد، إن مجلس السيادة وقيادة الجيش لم يبلغاهم بأي قرارات تتضمن إفراغ العاصمة من التنظيمات والجماعات المسلحة.

وشكّل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لجنة لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، برئاسة عضو المجلس إبراهيم جابر، تشمل مهامها إفراغ ولاية الخرطوم من القوات المقاتلة والكيانات المسلحة خلال أسبوعين اعتبارًا من 18 يوليو الحالي.

وقال مناوي لـ“سودان تربيون” إنه “طالع قرار تفريغ الخرطوم من القوات المقاتلة في الإعلام، حيث لم يتم أي تواصل رسمي أو غير رسمي في هذا الصدد”.

وأشار إلى أن قوات القوة المشتركة في ولاية الخرطوم تُقدّر بثلاث كتائب.