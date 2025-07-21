مصر تخصص قطارًا لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين

القاهرة: السوداني

خصصت جمهورية مصر العربية قطارًا لتسهيل عودة المواطنين السودانيين المقيمين في مصر إلى بلادهم في إطار برنامج العودة الطوعية.

وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، رئيس وقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة المواطنين السودانيين حتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري.

وقد تقرر تشغيل قطار مخصوص، رقم 1940 (ثالثة مكيفة)، ليوم واحد فقط، ينطلق من القاهرة إلى أسوان اليوم الإثنين، الحادي والعشرين من يوليو 2025.

وبحسب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، يتحرك القطار من محطة القاهرة الساعة 11:00 صباحًا ويصل إلى أسوان الساعة 23:00 مساءً. كما سيتم تشغيل قطار العودة، رقم 1945 (ثالثة مكيفة)، لجمه Clerical error: عامة الركاب من أسوان إلى القاهرة يوم الثلاثاء، حيث ينطلق من أسوان الساعة 07:50 صباحًا ويصل إلى القاهرة الساعة 21:50 مساءً.