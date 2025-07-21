البرهان يعزي في شهداء مواطني الصالحة والجموعية ويتفقد سلاح المدرعات والفرقة السابعة مشاة

الخرطوم: السوداني

تفقد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان أمس، يرافقه رئيس هيئة الأركان الفريق أول الركن محمد عثمان الحسين، منطقة الصالحة بأم درمان، مقدماً واجب العزاء والمواساة في ضحايا مجزرتي ابصالحة وجبل أولياء (قريتي إيد الحد والغرزة) في شهر مايو الماضي، حيث قامت مليشيا آل دقلو الإرهابية بإعدام العشرات من المواطنين الأبرياء بدم بارد، في إطار انتهاكاتها الممنهجة ضد المدنيين.

وتفقد البرهان، قوات الفرقة السابعة مشاة وسلاح المدرعات بالخرطوم، مشيداً بأداء وتماسك وتضحيات كل مكونات حرب الكرامة، ومحيياً عزمها وتصميمها على تطهير كامل البلاد من دنس المليشيا وأعوانهم وبسط الأمن والاستقرار بالبلاد.