جامعة النيلين تستأنف الامتحانات من داخل مقرها وتعلن عن عودة الدراسة قريباً

الخرطوم: رحاب فريني

اعلن مدير جامعة النيلين بروف الهادي آدم، عودة جامعة النيلين باستئناف الامتحانات لعدد من الكليات بمقرها بالمقرن. وقال خلال اجتماع حاشد ضم الطلاب وأسرهم إن هذا اليوم مشهود نتيجة عن تضحيات في سبيل تحرير معركة الكرامة والتي وشارك فيها عدد كبير من طلاب جامعة النيلين، مشيراً الى أعداد من الطلاب استشهدوا في معركة الكرامة من طلاب جامعة النيلين، وقال ان افتتاح وانطلاق الامتحانات رغم الظروف يعتبر حدثا مهما وتحديا رغم الدمار الذي شهدته الجامعة، مؤكدا العمل على التجهيز والترتيب لعودة الدراسة قريبا رغم الدمار الذي قامت به المليشيا، وان الخراب الذي اصاب جامعة النيلين هو حدث كبير من تدمير وتخريب وسرقة كل محتويات الجامعة، واضاف: هو تحد نعمل على اعادته، مؤكدا ان بالصمود والعمل ستعود الجامعة افضل.

وقال مدير الجامعة: نعمل منذ عام ونصف في توثيق الشهادات وتسليمها للطلاب في اماكنهم وسنواصل عمل التوثيق بالشراكة مع سودا بوست لتوثيقها لتواصل هذا العمل، معلناً عن منح مجانية الى ابناء الشهداء، بجانب العمل على إعادة الأنشطة والخدمات في الفترة القادمة.

وقال المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم وممثل الوالي، عبد المنعم بشير، ان هذا الحشد وفتح الجامعة هو تشجيع لبرنامج العودة الطوعية، مشيراً الى ان محلية الخرطوم كانت مستهدفة من المليشيا، حيث دمرت البنية التحتية للجامعات بهدف توقف العملية التعليمية والتنمية بالبلاد، وقال إنّ محلية الخرطوم تأخرت في توفر الخدمات بسبب الدمار الكبير التي شهدته وتعتبر من المحليات الصامدة التي شهدت تدميرا كبيرا، مبيناً انه رغم عودة مياه المقرن الا انها توقفت بسبب الكسورات التي دمرتها المليشسا المتمردة، مؤكداً توفير وتشغيل المياه في سوبا والشجرة وعدد من المناطق جنوب الخرطوم وفي نهاية هذا الشهر سيعود كثير من الجامعات.