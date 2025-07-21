إصابة ونهب أحد صاغة الذهب إثر هجوم مسلح من قِبل ملثمين فى أم درمان

أم درمان: الطيب علي

تعرض أحد صاغة الذهب لهجوم مسلح في أم درمان من قبل أشخاص ملثمين على متن عربة.

وعلمت (السوداني) من مصادر موثوقة بأن المسلحين هاجموا صاحب محل (الشلال) للذهب في شارع الوادي وذلك بعد فرز ما لديه من الذهب وتوجهه إلى منزله وقاموا باقتياده والاستيلاء على كميات من الذهب ورموه مصابا ومعصوب العينيين فى منطقة الثورة الحارة ”

وقال شيخ الصاغة محمد تبيدي لـ(السوداني) تعليقاً على الحادثة إن صاغة وتجار الذهب قاموا بإغلاق محلاتهم فى شارع الوادى بأم درمان وفرضت /كومنت درمان اليوم بعد تعرض ذلك التاجر للهجوم.