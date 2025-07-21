إطلاق مشروع عودة المواطنين الراغبين بشراكة بين سفارة السودان بالقاهرة ومنظومة الصناعات الدفاعية

القاهرة: السوداني

دخَل مشروع العودة الطوعية والذي تنظمه سفارة جمهورية السودان بالقاهرة ومنظومة الصناعات الدفاعية، طوراً جديداً في مرحلته الثانية، والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد السودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد.

وقالت السفارة في بيان اليوم الاثنين، إنه حرصاً منها على تجويد الأداء وتنظيم هذه الأعداد الكبيرة ولضمان راحة العائدين، فقد نجحت الجهود المبذولة بقيادة السفير الفريق أول عماد الدين مصطفى عدوي، في تغيير وسيلة النقل لتكون بالقطار بدلاً من الأتوبيسات.

ووجد المشروع اهتماماً ودعماً ورعاية كريمة من الفريق كامل عبد الهادي الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر الشقيقة وزير الصناعة والنقل، وذلك بتخصيص قطارات أسبوعية لتفويج السودانيين من محافظة القاهرة وحتى محافظة أسوان. كما وجه الجهات ذات الصلة بمعاملة السودانيين أسوة بأشقائهم المصريين.

ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري انطلاق الرحلة الأولى من المرحلة الثانية، وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢١ يوليو ٢٠٢٥ في تمام الساعة التاسعة صباحاً محطة رمسيس الرصيف رقم (8)، على أن تستمر رحلات التفويج المجانية يوم الاثنين من كل أسبوع ويتم التسجيل عبر رقم المخصص للعودة الطوعية 01557213251.