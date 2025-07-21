ترامب يتهم رئيس جنوب أفريقيا بعمل سحر له

متابعات: السوداني

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا بأنه قام بعمل سحر له. وقال ترامب: “لم أكن بصحة جيدة منذ أن جاء ذلك الرجل الجنوب أفريقي إلى البيت الأبيض. أعتقد أنه جلب شيئًا ما، ربما كان ذلك في مصافحته. كانت مصافحة قوية جدًا، مثيرة للريبة، أشبه بفخ.”

يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان الفريق الطبي لترامب تشخيص إصابته بقصور وريدي مزمن، وهي حالة تؤثر على تدفق الدم في الساقين.

وأضاف ترامب وهو يربت على فخذه للتأكيد: “قبل وصول رامافوزا، كانت ساقاي مثاليتين، ساقان جميلتان للغاية، رائعتان. حتى إن البعض قال إنهما أفضل ساقين لرئيس منذ عهد كينيدي. لكن بعد رحيله؟ انفجار. تورم. تغير في اللون. حتى شورت الجولف لم يعد يناسبني.”