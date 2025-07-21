الفريق أول البرهان يؤكد على أهمية تحلي القيادة بالمسؤولية الوطنية والشجاعة.. ويكشف الأطماع الاستعمارية على السودان 

متابعات: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية تحلي القيادة بالمسؤولية الوطنية والشجاعة والقُـدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في ظل التحديات المصيرية التي تواجه السودان.

وشَـدّد رئيس مجلس السيادة في حوار أجراه مع صحيفة “إلسبانيول” أثناء زيارته الأخيرة إلى إسبانيا، على أن نجاح القيادة السودانية في تجاوز الأزمة الحالية مُرتبطٌ بإعلاء القيم الأخلاقية مثل النزاهة والعدالة والشفافية، والتركيز على تحقيق الأمن والاستقرار واستكمال الفترة الانتقالية عبر الحكومة المدنية لتكرِّس السلام والتنمية.

وفي رده على سؤال الصحيفة حول دعم الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع بشكل صارخ، وتحليله للتدخل الأجنبي في الصراع، رفض البرهان لأي تدخلات إقليمية أو دولية في الشأن السوداني، معتبراً أن الحلول يجب أن تأتي من خلال الحوار الوطني بين مختلف الأطراف السودانية دون إملاءات خارجية. وقال البرهان إنّ علاقات السودان سوف تبنى مع الدول بموقفها من الحرب السودانية. وأكد أن هناك أطماعاً استعمارية تريد النيل من استقلال السودان وسيادته ولذلك تدعم مليشيا آل دقلو.

وأشار البرهان إلى استمرار الجهود الإنسانية لمعالجة أوضاع ملايين النازحين جراء الحرب والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية وحماية المدنيين عبر تدابير وطنية متقدمة.

كما أعرب، عن تقديره للعلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، خاصةً إسبانيا، وأكد تطلعه لتعزيز أوجه التعاون في إعادة الإعمار ودعم مشاريع الأمن الإنساني، بما يحقق مصالح البلدين ويعين على عودة اللاجئين والاستقرار بالمنطقة.