رئيس الوزراء يوجه البنى التحتية بصيانة جسري الحلفايا وشمبات بأسرع ما يمكن

الخرطوم: السوداني

وجه رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، وزارة البنى التحتية والنقل، بإنفاذ عمليات الصيانة لجسري الحلفايا وشمبات بأسرع ما يمكن لتسهيل الحركة أمام المواطنين، وإعادة الربط الفعّـال لمدن العاصمة المثلثة، في إطار خطة تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم.

وطالب وكيل وزارة البنى التحتية والنقل المكلف، محمد صالح حسن، بضرورة إيلاء عمليات إعادة تأهيل الجسور والطرق بولاية الخرطوم أهمية قصوى.

وقال الوكيل في تصريحات صحفية، إن رئيس الوزراء وجّه بأن يتم الإشراف المباشر من قِبل الحكومة على عمليات صيانة الجسرين بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم واستعجال أعمال الصيانة.

وعبّر وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، عن تطلعهم لأن تكتمل الصيانة قريبًا، وأن يدخل الجسران إلى الخدمة بأعجل ما يمكن.