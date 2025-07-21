نقل (112) جثة مدفونة داخل الأحياء بشرق النيل

الخرطوم: السوداني

أعلنت سلطات محلية شرق النيل بولاية الخرطوم، الاثنين، نقل 112 جثة كانت مدفونة داخل الأحياء.

وقالت محلية شرق النيل في بيان، اليوم الاثنين، إنه “تم نبش وتحويل 112 جثة في حي البركة خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأوضحت أن المدير التنفيذي للمحلية مرتضى يعقوب بانقا، وبحضور ممثلين للطب العدلي، وإدارة الدفاع المدني، وممثلين لجمعية الهلال الأحمر السوداني، والنظام الصحي المحلي، ولفيف من قيادات المحلية، وقفوا صباح اليوم على الأعمال الجارية لنبش ونقل الجثث التي خلّفتها الحرب في وحدة الفيحاء الإدارية، حي البركة، من الميادين والشوارع والمرافق العامة، لمنع وقوع أي آثار صحية أو بيئية.

وقال إن قرار نقل الجثامين جاء تنفيذًا لتوجيهات والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة.

وناشد المدير التنفيذي، جميع المواطنين بالتبليغ الفوري عن أماكن تواجد الجثث والمقابر الجماعية بأي منطقة داخل المحلية.

وطالب بمواراة الجثث المدفونة سطحيًا أولًا، علاوةً على الموجودة في المقابر الجماعية، على أن يتم دفنها في المقابر المخصصة لدفن الموتى، تليها التي دُفنت اضطراريًا في الميادين بالأحياء والمدارس والمنازل.