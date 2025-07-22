حملات مكثفة لشؤون المستهلك ومباحث التموين على مصانع الثلج ونقاط البيع في عطبرة.. وسعر لوح الثلج يقفز إلى 25 ألف جنيه

عطبرة: بثينة دهب

نفذت الإدارة العامة لشؤون المستهلك بولاية نهر النيل، بقيادة مدير الإدارة أبوبكر محمد الأمين، بالتعاون مع إدارات شؤون المستهلك ومباحث التموين، حملات مكثفة على مصانع الثلج ونقاط البيع في سوق عطبرة والأسواق بالأحياء.

جاءت هذه الحملات بعد ارتفاع سعر بيع لوح الثلج في الأسواق إلى 25 ألف جنيه.

وحددت السلطات اليوم سعر بيع لوح الثلج لأصحاب المصانع بـ8 آلاف جنيه للوح، وهو ذات السعر المحدد لأصحاب المخابز، فيما تم تحديد سعر البيع للمواطنين في الأسواق بـ10 آلاف جنيه للوح، مع إلزام الجميع بالالتزام بهذا القرار.

وأعلنت إدارة شؤون المستهلك استمرار هذه الحملات لحماية المواطنين من الجشع والاستغلال، مع فرض عقوبات على كل من يخالف القرار.

يُشار إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الثلج جاءت عقب انقطاع التيار الكهربائي عن الولاية منذ الخميس الماضي.