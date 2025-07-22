برئاسة سودانية.. مجلس إدارة جديد للجهاز العربي للتسويق

متابعات: السوداني

أسند الجهاز العربي للتسويق بمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، رئاسة مجلس إدارته الجديد إلى هشام عوض من السودان، فيما تولّى أحمد يسري من مصر العربية منصب الأمين العام.

وقال المجلس، ان التشكيل الجديد يأتي ضمن جهود الجهاز لتعزيز مكانته كمظلة عربية رائدة في تطوير قطاع التسويق، ودعم المساعي الإقليمية نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم مصالح الدول الأعضاء.

وأكد رئيس الجهاز هشام عوض، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة تستند إلى العمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لأعضاء الجهاز، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهاز، وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال التسويق.

من جهته، أعرب الأمين العام أحمد يسري، عن تقديره للثقة التي حُظي بها، مؤكدًا التزامه بالارتقاء بالأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتبني مبادرات تسويقية مبتكرة تواكب تطورات الأسواق، وتسهم في تنشيط التبادل التجاري البيني.

ويُعد هذا التشكيل دفعة جديدة لمسيرة الجهاز، الذي يسعى إلى بناء بيئة تسويقية عربية متكاملة تدعم فرص التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين المؤسسات والجهات ذات الصلة في العالم العربي.