فريق سعودي يجري عمليات دقيقة بشرق السودان

بورتسودان: السوداني

يستعد فريق طبي سعودي لإجراء أكثر من 30 عملية جراحية في جراحات العمود الفقري وإصابات الحوادث، بمستشفى “العشي للعظام” في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر.

وأوضح مدير المستشفى، الدكتور الزبير عبد الحميد، أن عمل الفريق الطبي السعودي سيستمر لمدة خمسة أيام. وأعرب عن أمله في تكرار مثل هذه الزيارات لتشمل تخصصات دقيقة في مجال العظام، بهدف علاج الحالات المعقدة وتطوير الأداء الطبي بالمستشفى.

وبدأت اليوم الثلاثاء فعاليات المشروع الطبي التطوعي لجراحة العظام، الذي تنفذه جمعية العناية الصحية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الخدمات الصحية في السودان.

وأثنى مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة الاتحادية، الدكتور عصام حسن، على دعم مركز الملك سلمان في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية خلال الفترة الماضية. وقال إن هذه المبادرات تعكس وقوف الرياض إلى جانب السودان في هذه المرحلة الحرجة.

من جانبها، أوضحت المدير العام لقطاع الصحة بولاية البحر الأحمر والوزير المكلف، الدكتورة أحلام عبد الرسول، أن الدعم السعودي شمل توفير الأجهزة الطبية والأدوية، إلى جانب تسيير قوافل جراحية في مختلف التخصصات، مما ساهم في توطين العلاج وتقليل تحويل الحالات إلى الخارج، مؤكدة أن مستشفى العشي للعظام يواصل تقديم خدماته لجرحى ومرضى معركة الكرامة.

وفي السياق ذاته، أكد سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أن الفرق الطبية السعودية تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز التعاون الطبي بين الكوادر السودانية والسعودية، وبناء جسور من التواصل والتبادل المهني بين الجانبين. وجدد التزام المملكة بمواصلة الدعم الإنساني والطبي عبر مركز الملك سلمان.