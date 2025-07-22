شرطة القضارف تضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والتالفة

الخرطوم: السوداني

نفّذ فريقٌ ميدانيٌّ من شرطة ولاية القضارف، عملية نوعية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والتالفة، كانت مخزنة بطريقة غير قانونية داخل أحد المنازل السكنية ببلدية القضارف، في انتهاك واضح للمعايير الصحية والقانونية.

وتوجّه د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والوزير المكلّف، إلى موقع الضبطية بالقسم الأوسط، برفقة يعقوب العبيد، واللواء شرطة عصام الدين محجوب، مدير شرطة الولاية، حيث وقفوا على تفاصيل العملية.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الأدوية المضبوطة شملت أصنافاً تالفة وأخرى محظورة، إضافةً إلى أدوية مجانية وأخرى مهرّبة، تم تخزينها في ظروف بيئية غير مطابقة للمواصفات الصحية، مما يُعد تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء عصام الدين محجوب أن هذه الضبطية تأتي ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تنفذها شرطة الولاية لمحاربة ظاهرة تهريب وتخزين الأدوية خارج الأطر القانونية، مشيداً بتعاون المواطنين والجهات ذات الصلة.

من جهته، شدد د. أحمد الأمين على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تتلاعب بصحة المواطنين، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين وزارة الصحة والأجهزة الأمنية لضبط مثل هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها.