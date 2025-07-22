حملة لإزالة المخالفات والظواهر السالبة بشارع النيل بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

نفذت إدارة المخالفات والتنظيم بمحلية الخرطوم اليوم، حملة لضبط المخالفات والظواهر السالبة والعمل غير المنظم بعدد من الطرق بالخرطوم بالتنسيق مع الأجهزة النظامية والخلية الأمنية المشتركة بوحدتي الخرطوم شمال وبري الإداريتين شملت شوارع وسط الخرطوم حول جامعة النيلين وشارع النيل الخرطوم واسفل كوبري توتي وقبالة برج الاتصالات واسفل كوبري المنشية.

وأسفرت الحملة عن إزالة مواقع بيع الشاي وإغلاق محلات تعاطي الشيشة حسب قرار الولاية، فضلاً عن إزالة العشوائيات والأكشاك وحظر عمل الفرِّيشة في الطرقات.

وأكد مدير إدارة المخالفات والتنظيم بالمحلية صالح سليمان عيسى، أنه بخلاف إزالة المظاهر السالبة تم ضبط أحد منتحلي صفة القوات النظامية ومتهمة أخرى تعمل علي ترويج المخدرات، حيث تم تسليمهما لجهات الاختصاص وفقاً للإجراءات الجنائية وفتح بلاغ في مواجهتهما تمهيداً لتقديمهما للمحاكمة.

ولفت صالح إلى أن إدارته بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى ستستمر في الحملات الراتبة لضبط الظواهر السالبة بالطرق السيادية والرئيسية تماشياً مع مرحله إعادة الإعمار بعد الحرب من أجل عاصمة حضارية، مشدداً بأن إدارة المخالفات لن تتوانى في أداء مهمتها الأساسية في إزالة الظواهر السالبة وتحسين وجه العاصمة ولن تسمح بأي تجدد لها أو العمل غير المنظم خارج نطاق القانون.