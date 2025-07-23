العلاج بالضرة!!

عندما يتزوج الرجل للمرة الثانية تبدا الزوجة الاولي في محاولة مجاراة العروس الجديدة.

وتبدا بالاهتمام بنفسها وهاك يارجيم وحنة وكوافير ودخان.

المستفيد من المنافسة عادة هو الزوج حيث يتم الاهتمام به حتى يغير منه الأصحاب، وتلقاه رجع يعمل صبغة وحاجات تانية حامياني!

دا طبعا لو الواحد نجا من الصبغة والفرار وموية النار والزيت الحار

المهم

الناس العالقين في الإسكندرية بعدما هناي أكل قروشهم، قومي يا منظومة الصناعات قولي ماشين نرجعهم.

السفارة قالت ديل ناسنا نرجعهم نحن. طوالي جاهم المصباح قال نحن لها.

لكن الفيلم الكبير قام سيد كامل مشى الخرطوم وزار أبو عركي ولملم ليك ناس أم در وشال عصاية كدا وخطب فيهم.

قبلما سيد كامل ينزل عصايتو نزلت طيارة عمك في المطار عديل كدا، (ما بستحمل ياخ) ولا خلى الصالحة ولا القيادة ولا المدرعات ولا الإذاعة.

تقول لي أبو عركي؟

نحن الشعب السوداني صبغنا شعرنا ولبسنا جينز وتي شيرت، وبهذا ندعو الضرات لمزيد من التنافس الشريف في خدمتنا ونشجعهم ان يكترو من الكوافير والساونا، وذلك حتى يتبدل دخان الدمار والحرايق بدخان الطلح والشاف.