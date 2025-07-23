المدير العام للجمارك: نهر النيل من المحطات الجمركية الاستراتيجية ولها دورٌ محوري في دعم الاقتصاد

عطبرة: بثينة دهب

أكّـد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم المدير العام لقوات الجمارك، أنّ ولاية نهر النيل تُعد من المحطات الجمركية الاستراتيجية التي لا يُمكن تجاوز دورها في دعم الاقتصاد.

وزار مدير الجمارك نهر النيل وعدد من المدن منها “عطبرة والدامر” وكان في استقباله د. محمد البدوي والي الولاية وقائد سلاح المدفعية اللواء محمد الأمين حسن عبد الوهاب.

وقال مدير الجمارك، إن الهدف من الزيارة هو تفقد الأداء في إداراتي الجمارك والتهريب لتسهيل العمل وتعزيز الشراكات بين الجمارك والجهات ذات الصِّـلة بالعمل الجمركي.