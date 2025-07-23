مباحثات مصرية ـ سعودية حول السودان

القاهرة: السوداني

قالت وزارة الخارجية والهجرة المصرية، إن نائب وزير الخارجية بحث مع نظيره السعودي الأوضاع في السودان.

وأضافت الخارجية المصرية فى بيان لها، أن نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أبو بكر حفني محمود السفير ـ وفي إطار التشاور المستمر بين مصر والسعودية، استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، حيث ناقش الطرفان الأزمة السودانية، والمساعي الحثيثة لوقف الصراع الدائر.

وأكد البيان أن الوزيرين، جددا موقفهما الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية، مع ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وتمكين الشعب السوداني من تقرير مصيره وتحقيق تطلعاته المشروعة.