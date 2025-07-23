جامعة العلوم الصحية تستأنف الدراسة الحضورية بأم درمان

الخرطوم: السوداني

أعلنت جامعة العلوم الصحية، عن استئناف الدراسة الحضورية للعام الأكاديمي 2025 – 2026م في فرعها الرئيسي بمدينة أم درمان، وذلك اعتبارًا من 15 يونيو 2025م، بعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتجهيز البيئة التعليمية المناسبة لاستقبال الطلاب.

وشمل القرار تحديد الجداول الزمنية لانطلاق الدراسة بكافة الكليات والبرامج، على النحو التالي:-

كلية التمريض في 17 أغسطس للدفعتين الثامنة والتاسعة، في يوم 31 أغسطس للدفعتين العاشرة والحادية عشرة، ويوم 14 سبتمبر الدفعة الثانية عشر وذلك بكلية التمريض بمدينة أم درمان، جوار بوابة عبد القيوم.

فيما تستأنف كلية علوم القبالة في يوم 17 أغسطس للدفعات السابعة، الثامنة والتاسعة، وفي يوم 31 أغسطس للدفعات العاشرة، الحادية عشرة والثانية عشرة وذلك بشمال دار الرياضة، أم درمان

فيما تستأنف كلية علوم المختبرات الطبية الدراسة يوم 31 أغسطس للدفعة الثانية بموقع الكلية العلوم التطبيقية شمال شرق مستشفى أم درمان، جوار مستشفى النيل الأزرق

وتبدأ البرامج التقنية (الدبلوم) في يوم 31 أغسطس لبرنامج مساعدي طب العيون والتخدير بموقع كلية العلوم التطبيقية.

ودعت إدارة الجامعة، جميع الطلاب المنقطعين عن الدراسة، ممن أكملوا إجراءات التسجيل، إلى التوجُّه إلى كلياتهم في يوم 7 سبتمبر 2025م لمقابلة الإدارات المختصة.

وأكدت الجامعة، حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تواكب احتياجات الطلاب في مختلف البرامج والتخصصات، مشيرة إلى أن استئناف الدراسة الحضورية يأتي ضمن خطة تطوير الأداء الأكاديمي والارتقاء بجودة التعليم العالي.