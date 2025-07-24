القوى السياسية السودانية ترفض مبادرة الرباعية الجديدة وتتهم الإمارات بدعم الأزمة

بورتسودان: السوداني

عقدت القوى السياسية الوطنية السودانية، اليوم، اجتماعاً ضم عدداً من الفصائل السياسية، بما في ذلك قوى الحراك الوطني، تحالف سودان العدالة، تنسيقية العودة لمنصة التأسيس، الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الوطني الاتحادي، وتجمع نساء السودان، بالإضافة إلى قوى أخرى. ناقش المجتمعون الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، مع التركيز على مبادرة الرباعية الجديدة المقرر عقدها في واشنطن يوم 29 يوليو 2025، بمشاركة الولايات المتحدة، السعودية، مصر، والإمارات.

وأعربت القوى السياسية عن رفضها القاطع للمبادرة، مؤكدة موقفها الثابت ضد التدخلات الأجنبية التي تنتهك سيادة السودان وقراره الوطني. واتهمت القوى الإمارات بأنها شريك أساسي في العدوان والدمار الذي يعاني منه السودان، من خلال دعمها لمليشيات الدعم السريع بالسلاح والمرتزقة الأجانب، معتبرة أن الإمارات غير مؤهلة أخلاقياً للمشاركة في أي وساطة لحل الأزمة.

وشددت القوى على التزامها بالحلول الوطنية، داعية إلى حوار سوداني خالص يضمن وحدة البلاد وسيادتها. كما ناشدت الشعب السوداني التمسك بالحلول الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية التي تهدف إلى تقويض إرادة الشعب وسيادة الدولة.