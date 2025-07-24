والى جنوب كردفان يتهم قوات الحلو والمليشيا بنهب سوق كادوقلي

متابعات: السوداني

اتهم والي جنوب كردفان،محمد إبراهيم عبدالكريم،متفلتين من خلايا تابعة للحركة الشعبية – شمال بزعامة الحلو ومتمردي الدعم السريع.ووجه الوالى الأجهزة الأمنية بالضرب بيدٍ من حديد ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين، ووهدد بانه بصدد إصدار قرارات حاسمة في مواجهة المتورطين، .

وشهدت مدينة كادوقلي امس اعمال شغب ومواجهات مسلحة وعمليات نهب طالت اجزاء واسعة من سوق المدينة، بسبب اشتباكات مسلحة .

واضاف الوالي خلال جولة تفقدية فى مواقع الحدث، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من احتواء الموقف خلال وقت وجيز، وفرضت سيطرتها الكاملة على المنطقة. ولفت الى استقرار الأوضاع الأمنية بمدينة كادقلي صحفي عقب جولته التفقدية للسوق مع لجنة أمن الولاية،

وفى السياق ،طمأن مدير شرطة الولاية، اللواء شرطة معتز أحمد محمد المواطنين والتجار بأن السوق أصبح مؤمّنا بالكامل، واعلن عن استرداد عدد من المنهوبات، واكد الجاهزية التامة للتعامل مع أي محاولات إجرامية، داعيًا المواطنين للتبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة.

من جهته، استنكر الأمير كافي طيار البدين ما تعرض له السوق من نهب وتخريب، واعتبر، ما حدث لا علاقة له بالمواطنين أو القوات النظامية، بل هو نتيجة لمخططات الخلايا النائمة والطابور الخامس.

واشار إلى عقد اجتماع مع التجار للتنسيق حول انسياب السلع الأساسية، وعلى رأسها الذرة، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وشدد كافي على ضرورة تطبيق القانون الرادع بحق المتورطين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.