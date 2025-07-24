كهرباء السودان: لا زيادة في أسعار التعرفة

بورتسودان: السوداني

نفت شركة كهرباء السودان، الأنباء المتداولة مؤخرًا حول زيادة جديدة في تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات.

وأكد مجلس التنسيق الإعلامي التابع لشركة كهرباء السودان، أن خبر الزيادة قديم ويعود إلى الزيادة التي أعلنت في مارس 2025 تمّت إعادة نشره من جهات مجهولة.

ونوه المجلس في تعميم اليوم: “يأتي هذا النفي الرسمي ليضع حداً للشائعات والتكهنات التي انتشرت في الوسائط المختلفة. ويهيب المجلس بكافة وسائل الإعلام، ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تداول مثل هذه الأخبار التي تمس معاش المواطن”.