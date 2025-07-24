ارتفاع ضحايا مجزرة الميليشيا في “بريمة رشيد” بغرب كردفان إلى 27 قتيلاً و43 جريحاً

متابعات: السوداني

أعلنت شبكة أطباء السودان عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي نفذته ميليشيا الدعم السريع على منطقة “بريمة رشيد” شمال مدينة النهود بولاية غرب كردفان، إلى 27 قتيلاً و43 جريحاً في حالة حرجة. واستهدف الهجوم المدنيين العزل، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن، في منازلهم، في مشهد وصفته الشبكة بـ”الدموي” الذي يعيد إلى الأذهان أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

وأدانت الشبكة بشدة هذه الجريمة، محمّلة قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن هذه الأفعال، واصفة إياها بـ”جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”. وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية، مع فتح ممرات إنسانية لإغاثة المتضررين والنازحين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه المجزرة تمثل جزءاً من سلسلة انتهاكات ممنهجة ترتكبها ميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين في عدة ولايات سودانية، وسط صمت دولي ومحلي يفاقم معاناة الشعب السوداني. ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع.