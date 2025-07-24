رئيس الوزراء يوجه بحسم أزمة الهوية والرقم الوطني لمواطني منطقة أبيي

بورتسودان: السوداني

وجَّه رئيس الوزراء، السوداني د. كامل إدريس، وزارة الداخلية بالنظر في معالجة أزمة الهوية ومشكلة الرقم الوطني لمواطني منطقة أبيي بشكل عاجل.

وأكد أن حكومة الأمل ستنظر في كل المشاكل بالبلاد وستسعى بشكل جاد لحلها.

وتلقى رئيس الوزراء لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم الخميس، إحاطة من وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون أبيي، حول مجمل الأوضاع بمنطقة أبيي وتعرف على مشاكلها المُلحة، ونوه إلى أن مشاكل السودان تحتاج إلى حكمة في التعامل.

وشارك وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمَرَة، فى اللقاء عبر الهاتف من العاصمة الخرطوم، وأكد التزامه بتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن والتحرك العاجل لحل القضية، وأبدى التزام الوزارة بحل مشكلة الهوية لكل المواطنين.

وتوافق اللقاء على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الأمر مع وزارة الداخلية لحسم المسألة.

وتحدثت قيادات المجلس برئاسة شول موين، عن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، على رأسها مشكلة الهوية والرقم الوطني والأوضاع الإنسانية، فضلًا عن إنتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة في حرب الكرامة حتى دحر القوات المتمردة بشكل كامل.