مصر تدين حملات التشويه ضد دورها الداعم للقضية الفلسطينية

القاهرة: السوداني

أكدت جمهورية مصر العربية رفضها واستنكارها للحملات الدعائية المغرضة التي أطلقتها بعض القوى والجهات بهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بمسألة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية أن مصر تستهجن هذه المحاولات الإعلامية الممنهجة التي تحاول الإضرار بصورة جهودها التاريخية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وشددت على أن معبر رفح البري ظل على الدوام شريان الحياة الرئيسي لدخول المساعدات إلى القطاع، وأن مصر أدارت عمليات إدخال وتوزيع المساعدات بشكل وثيق مع الأطراف والمؤسسات الدولية المعنية.

مصر تُذكر بحجم جهودها الإنسانية

وجددت الخارجية المصرية التأكيد على أن مصر تحملت الكثير من التحديات والتضحيات في سبيل نصرة القضية الفلسطينية، وقدمت تضحيات ملموسة في كافة المجالات الإنسانية والسياسية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمعاناة.

دعوة لوقف التضليل الإعلامي

ونوهت الخارجية إلى أن ما يتم ترويجه إعلامياً من ادعاءات حول تعطيل أو عرقلة دخول المساعدات إلى غزة لا يمت للحقيقة بصلة، ويستند إلى معلومات مغلوطة وأجندات تضر بالمصلحة الفلسطينية. وشددت مصر على استمرارها في العمل لدعم القطاع والتنسيق الكامل مع الشركاء الدوليين لإيصال المساعدات لكل من يحتاجها داخل القطاع، رغم كل الظروف.

موقف ثابت منذ عقود

واختتم البيان بأن سجل مصر الحافل في دعم الشعب الفلسطيني ليس وليد اللحظة، بل هو امتداد لمواقف تاريخية راسخة منذ حرب 1948، وصولاً إلى اتفاقية السلام في كامب ديفيد، وموقفها المستمر تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.