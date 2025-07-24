ناميبيا تعلن دعم عودة السودان للاتحاد الافريقي

متابعات: السوداني

سلّم نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، الذي وصل ناميبيا أمس، الرئيسة الناميبية رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تتعلق بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويسعى السودان لحشد دعم الدول الأفريقية حتى يتمكن من إنهاء تعليق عضويته في الاتحاد الأفريقي.

واطلع نائب رئيس مجلس السيادة الرئيسة الناميبية على برنامج عمل حكومة السودان وخارطة طريق إنهاء الأزمة ومعاناة الشعب السوداني إلى جانب جهود الحكومة لاستعادة حياة المواطنين إلي طبيعتها بعد محاولات مليشيا الدعم السريع المتمردة ومعاونيها لتدمير السودان، وقدّم لها شرحاً تفصيلياً عن الدعم الذي تجده المليشيا من الجهات الإقليمية الضالعة في الحرب.

وشدّد نائب رئيس مجلس السيادة على سعي الحكومة الجاد نحو السلام وإسكات البنادق ليس في السودان فقط، بل في كل القارة الأفريقية.

من جانبها، أكدت الرئيسة الناميبية، أن بلادها ستكون عوناً للسودان وشعبه حتى يستعيد السودان دوره الطليعي في القارة، وأعربت عن سعادتها بتعيين د. كامل إدريس رئيساً للوزراء، وقالت إن ذلك يُعد بداية لاستعادة الديمقراطية في السودان.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة انخراط اللجان المشتركة بين البلدين واستكمال عملها للتوصل إلى رؤي مشتركة تحقق مصالح البلدين والشعبين.