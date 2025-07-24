انعقاد الاجتماع الأول للجنة تأهيل المرافق الصحية بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

عقدت لجنة تأهيل المرافق الصحية بولاية الخرطوم، اجتماعها الأول، اليوم الخميس، بمقر وزارة الصحة بالولاية، وذلك تنفيذاً لقرار الفريق إبراهيم جابر إبراهيم، عضو مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الولاية.

وترأس الاجتماع الوكيل المكلف بوزارة الصحة د. عصمت مصطفى.

ناقش الاجتماع، القرار التأسيسي للجنة، وبحث آليات العمل المُقترحة لتنفيذ مهام تأهيل المرافق الصحية، كما تمّ عرض تقرير شامل عن الوضع الصحي الراهن في ولاية الخرطوم، لا سيّما فيما يتعلق بمرافق الرعاية الصحية المتضررة. وشملت النقاشات مراجعة التقارير الميدانية وطرح التوصيات، إلى جانب تقدير التكاليف اللازمة للبدء في التنفيذ.

وأكّـد وكيل الوزارة د. هيثم محمد إبراهيم، أنّ اللجنة تستهدف إعادة تشغيل المرافق الصحية على نحو عاجل، وتهيئة البيئة المناسبة لتعافي النظام الصحي، مشيراً إلى أنّ خطة العمل تشمل أهدافاً قصيرة وبعيدة المدى، وفق جدول زمني واضح، يعيد الثقة في مستوى الخدمات الصحية بالولاية.

من جهته، شدد د. فتح الرحمن محمد الأمين، على أهمية مواجهة التحديات الوبائية الراهنة، لافتاً إلى أن الاستعداد لفصل الخريف يتطلب توفير المبيدات والعمالة ووسائل التسيير اللازمة، مؤكداً أن الصحة العامة في هذه المرحلة تتطلب استجابة فعّالة وسريعة.

واعتمد الاجتماع آلية لعقد اجتماعات دورية للجنة، وتنظيم زيارات ميدانية لتقييم وضع المرافق الصحية، إلى جانب التنسيق مع الجهات الداعمة، ومتابعة التقارير الفنية، تمهيداً لوضع خُطة إعادة تشغيل مفصلة لكل مستشفى.