وطِّنوا أنفسكم في وجه الادعاءات والمزاعم

بقلم/ صديق محمد عثمان

الحكومة ليست الدولة.

الدولة تتكون من الشعب الذي يعيش على رقعة جغرافية محددة، ويشكل منظومة من المؤسسات والكيانات والهيئات، من بينها الحكومة.

الحكومة، وليست الدولة، تتكون من ثلاث سلطات مستقلة تتقاطع وتراقب وتحاسب بعضها بعضًا، وتحتكم إلى صاحب الشأن، وهو الشعب.

الحكومة مؤسسة مملوكة للشعب، وشخصية اعتبارية يفوضها الشعب تفويضًا محددًا ومنضبطًا، ويكلفها بتمثيله في مهام لا يتأتى للأفراد أو الكيانات أو المؤسسات الأخرى القيام بها، ويعهد إليها بتنظيم حركته ونشاطه بحيث لا يتعارض نشاط الأفراد والمؤسسات، ويخطط من خلالها لمساهمات أفراده ومؤسساته وكياناته.

بهذه الصفة، فإن الحكومة لا تحتكر حصريًا أي نشاط أو موارد أو وظيفة دون شعبها، ولا يحق لها ادعاء التمثيل الرسمي الحصري في العلاقات الخارجية، مثلًا، أو في الدفاع والقتال.

بهذا الوصف، فإن العمل في الحكومة تكليف لأشخاص بمواصفات محددة، ليس من بينها التعليم في “مدرسة المبشِّر”، بل مؤهلات من بينها الحكمة والروية وسعة الأفق ورحابة الصدر وغيرها.

مؤهل التعليم في “مدرسة المبشِّر” وضعه المستعمر عندما أسس وكالة جباية، احتاج فيها إلى توظيف سعاة وجباة يساعدونه على سرقة موارد البلدان التي يستعمرها، ويضمنون له استمرار ذلك بعد رحيله من خلال حراستهم لوكالة جبايته.

الحرب التي تدور في بلدنا الآن هي استمرار وتطور لمعركة وصراع بين المستعمر والشعب لاستعادة سيادته على دولته، وتخليصها من سيطرة وولاية وكالة الجباية، وإعادة تأسيس حكومته ضمن مؤسسات دولته الأخرى بمواصفاته ومعاييره، ومن أجل أداء وظيفة مختلفة عن تلك التي تقوم بها وكالة الجباية لصالح مؤسسها.

الموقف مع الجيش ليس موقفًا يمنح قداسة للنظام السياسي الذي يحتكر القوة للجيش والعنف وموارد وسلطات وصلاحيات العنف، ولا هو موقف يمنح حصانة لأفعال وجرائم النخب التي استخدمت الجيش كمؤسسة لاحتكار القوة والعنف واستخدامه ضد شعبها.

الاستقطاب الذي تمارسه نخب الحرب الحالية ليس موقفًا جديدًا، بل هو منهج قديم راسخ في التاريخ، تستخدم فيه النخب ذات اللغة والمصطلحات وأساليب الترهيب والترغيب، فتمنح هذا لقب الوطنية، وتحاول إرهاب ذاك بأوصاف العمالة أو الفلولية أو التعاون مع هذا الطرف أو ذاك. وإذا لم تنجح في إرهابك أو استقطابك، سيكفيها أن تحول موقفك المبدئي إلى موقف منسوب إلى موقفها سلبًا أو إيجابًا، وتشغلك عن المبدئية. وهذا ما يقع فيه البعض حين يدفعهم موقفهم من هؤلاء أو أولئك إلى دعم مطلق لحيثيات أو الوقوف ضد الموقف الوطني العام.

أنت لست خلف الجيش ولا خلف جماعة أو كيان، بل أنت أصيل في موقفك المطالب للجيش بالقيام بدوره الذي فشل فيه رغم ادعائه الحق المطلق في احتكار العنف. وأنت أصيل في الموقف من قضايا العدالة في المشاركة في مساومة السلطة المركزية، ولا يعني موقفك الاصطفاف مع الانتهازيين الذين يحاولون سرقة شعارات هذا الموقف بادعاء تمثيل “الهامش” ضد دولة 56 .