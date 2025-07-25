قيام مباراة نهائي كأس السودان بين المريخ والهلال غدًا السبت في موعدها

بورتسودان: السوداني

قرر الاتحاد العام لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس السودان بين فريقي المريخ والهلال، غدًا السبت، في موعدها المحدد عند السابعة مساءً، باستاد مدينة بورتسودان.

وترأس نائب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، الأستاذ محمد سليمان حلفا، الاجتماع الفني لنهائي كأس السودان، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية برئاسة شرطة مرور ولاية البحر الأحمر، بمشاركة الاتحاد المحلي لكرة القدم ببورتسودان، ممثلاً في مندوبه أوشيك كجر، وطاقم التحكيم، وممثل نادي الهلال عبد المهيمن الأمين، والأجهزة ذات الصلة من شرطة المرور والعمليات، فيما تغيب ممثل نادي المريخ عن الحضور.

وافتتح رئيس لجنة المسابقات الاجتماع الفني، مؤكدًا أن الاتحاد تلقى طلبًا رسميًا من نادي المريخ للمشاركة في النهائي، مع طلب تأجيل المباراة. وأوضح أنه، حرصًا على العدالة، وافق الاتحاد على مشاركة المريخ في النهائي، لكنه رفض طلب التأجيل، مراعاةً لالتزام نادي الهلال بالبرنامج المعلن.