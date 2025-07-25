أحمد هارون: اتخذنا قراراً استراتيجياً بألّا نعود للسلطة إلّا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب

متابعات: السوداني

توقع رئيس حزب المؤتمر الوطني، أحمد هارون، بقاء الجيش السوداني في الحكم بعد الحرب، وشدد بضرورة الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في السودان.

واقترح هارون ـ في أحدث ظهور له منذ اندلاع الحرب، اقترح هيكل حكم يمنح الجيش السوداني السيطرة على الأمور السيادية “بالنظر لمهددات الأمن السوداني والتدخل الخارجي”، على أن تأتي الانتخابات برئيس وزراء لإدارة الحكومة.

وأضاف: “النموذج الغربي لن يكون مناسباً للسودان. ولا بد من الوصول لصيغة عن دور الجيش في السياسة في ظل الهشاشة الأمنية والأطماع الخارجية، فهذه لن تكون الحرب الأولى ولا الأخيرة في البلاد”.

وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني بأنهم لن يشاركوا في أي حكومة انتقالية “غير منتخبة”، وأضاف أن الانتخابات بعد الحرب قد تتيح لهم العودة إلى السلطة.

ونوه بحسب حوار له مع رويترز في أبريل المنصرم: “اتخذنا قراراً استراتيجياً بألا نعود للسلطة إلا عبر صناديق الانتخابات بعد الحرب”.

وأشار: “نقترح إجراء استفتاء شعبي على من يقدمه الجيش السوداني للحكم”.

وقال إنّ دعمهم للجيش السوداني “تهمة لا ننفيها وشرف لا ندعيه”.