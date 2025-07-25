رئيس الوزراء يؤكد ضرورة التنسيق بين السلطات الاقتصادية لتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات الأساسية

بورتسودان: السوداني

أكد رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، ضرورة تنسيق الجهود بين مكونات القطاع الاقتصادي كافة، والسلطات ذات الصلة، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتحصينه من الأزمات التي تؤثر على معاش الناس، وتوفير الخدمات الأساسية، والوفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية.

وترأس د. كامل إدريس بمكتبه بمدينة بورتسودان امس، اجتماعاً ناقش تداعيات تآكل سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وسُبل إيجاد معالجات فعالة بشأن تحسين أداء الاقتصاد الوطني واستقراره انطلاقاً من تحسين سعر صرف العملة الوطنية.

وشارك في الاجتماع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة ومحمد عثمان نائب محافظ بنك السودان المركزي، واللواء بابكر نائب مدير عام شرطة الجمارك، إلى جانب اللواء محجوب أبكر مدير الأمن الاقتصادي، حيث أكد الاجتماع على ضرورة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن حرب المليشيا المتمردة التي تستهدف الاقتصاد القومي.

وتوافق الاجتماع على أهمية محاربة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الكلي وتآكل سعر صرف العملة الوطنية مثل التهريب، وتجارة العملة، والاستيراد غير المنضبط، وغيرها من الظواهر، فضلًا عن التوافق على وضع تحوطات عاجلة تحافظ على أمن الاقتصاد القومي.