رجل السلة….جابر العثرات

الافراط في اي منشط نافعا او ضارا عواقبه وخيمة فقد ينتهى الامر بالمفرط مجندلاً عاجزاّ عن الحركة وقد يحتاج لمن يساعده بعد ان تخذله قدماه. وفى السودان كما فى كثير من دول العالم انتشرت دور اللهو والسمر فكانت فى كل مدينة اماكن يجتمع فيها الصحاب يسهرون ويسرحون ويمرحون حتى يروا (الديك حمارا)!!!.

سنستعرض هنا بعض قصص هؤلاء الذين احتاج بعضهم إلى (سلة) تحملهم للمنزل.

أولهم شخصية سياسية فى العهد المايوى كان مؤيدا بشدة للنظام وكان يرى فيه ما يحقق تطلعات الشعب السودانى فى الرفاهية والتقدم، حتى انه عندما حدثت محاولة انقلابية ضد النظام وقدموا بعض المتهمين بالمشاركة فيها لمحاكمات عسكرية وقف شاهدا ضد بعضهم وقد كانوا للأسف الشديد رفاقه فى النضال سنينا عددا!!. تمت مكافاته بتعيينه سفيرا فى احدى الدول الاسكندنافية، وهناك وعندما خلا لنفسة شعر ببشاعة ما اقترفه فى حق رفاقه وخصوصا ان المحاكمات قد انتهى بعضها بالإعدام، يقول من زامله هناك انه انطوى على نفسه و انغمس فى السهر وتوابعه بصورة مبالغة. فى أحد المرات جلس فى أحد الملاهي الليلة وقد افرط فى السهر والسمر حتى انه لم يقوى على الحركة فقام المسؤولون عن المكان باستدعاء الشرطة والتى بدورها حملته إلى منزله على ظهر مركبة يقول البعض انها كانت (لودر) فكان هو اول ضحايا السهر والانغماس فى توابعه وربما اول شخص على الاطلاق يصل منزله على (لودر)!!

الضحية الثانية كان شخصا اعرفه جيدا جلس مع أصدقائه يسهرون ويسمرون بمناسبة زواج أحد الأقارب. كان يوما بهيجا صدح فيه عمنا الفنان الضخم خلف الله حمد بالاغانى الحماسية التى الهبت مشاعر الحضور فطربوا واكثروا من أكل اللحم والشحم و (توابعه). فى النهاية انفض السامر وتفرق الصحاب الا صديقنا الذى عجز عن الحركة وعجز زملاؤه كذلك عن حمله فقد كان ضخما جدا. انقذ الموقف أحد اقرباءه عندما سمع بالحكاية فجاء مسرعا وحمله على ظهره حتى اوصله لمنزله برغم انه كان نحيفا إلى حد ما ولكنه كان يتمتع بقوة بدنية هائلة. في الصباح عندما سالوه لماذا فعل ذلك وحمٌل نفسه فوق طاقتها اجابهم وابتسامة خفيفة على شفتيه: (يا جماعه الزول ده طالبنى شيله) اى انه قد حملنى على ظهره فى ظروف مشابهة فكان لزاما على رد الجميل!

القصة الثالثة عن اثنين ربطتهما علاقة صداقة قوية فكانا لا يفترقان ابدا. كان ذلك فى السبعينات والعاصمة باركانها الثلاثة تعج بأماكن الصخب واللهو… المقرن والريفيرا وحديقة عبود وSaint James و Gordon Musical Hall هذا بخلاف الفنادق المنتشرة على طول العاصمة وعرضها. قصد صاحبانا حديقة مشهورة فى قلب العاصمة اسمها “رويال” وهى تقع شمال مستشفى الخرطوم ومكانها الان “بنك الشمال الإسلامي”. كانت هذه الحديقة بالذات مكانا مفضلا للكثيرين فقد اشتهرت بجودة الطعام خصوصا الأسماك المحمرة و “الصير” – السمك الصغير – لزوم المزٌه!!! بينما كان أشهر محل فول انذاك يقع على مرمى حجر فى امتداد الشارع شرقا واسمه “ابو العباس والعشرة الكرام”.

سهر صاحبانا ما طاب لهما السهر خصوصا وان شلة قريبة منهم كان فيها فنان يغنى اغنيات (دكاكينية) اى انها اغانى بكلمات بسيطة وموسيقى صاخبة تناسب الجو وهذه عادة معروفة من قديم الزمان فقد كان البحارة يجلسون على سطع السفينة وقد عم الصمت المكان بينما القمر يلقى عليهم اشعته الفضية فيضفى على المكان جوا شاعريا ساحرا فتنطلق الأصوات الصاخبة:

There was a ship

كانت هنالك سفينة

That put to sea

ابحرت فى مياه البحر

And the name of the ship

واسم السفينة

Was the billy of tea

غلاية الشاى

The wind blew hard

وكانت الرياح تهب بشدة

Her bow dipped down

انحدرت مقدمتها للاسفل

Blow my boys, my bully boys blow

جدفوا يا فتيانى البحارة

*****

هكذا كان البحارة يسهرون ويسهرون. اما فى جزيرة العرب فقد كان الصحاب يجلسون فى مكان يسمونه ” الحانوت ” وقد وصف الشاعر الاعشى تلك الجلسات والتى أصبح اسمها فى العصر الحديث ” قعدات ” فقال :

ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعنى شاو مشل شلول شلشل شَوِل

نازعتهم قضب الريحان متكئا

وقهوة مرة راووقها خضل

لا يستفيقون منها وهى راهنة

الا بهات وان علوا وان نهلوا

****

والشاو هو من يشوى اللحم والمشل والشلول هو من يخرج اللحم من القدر والشَوِل هو الفتى خفيف الحركة وهكذا فقد شرحت لك المقدمة اما ما تبقى ف( تمو براك ) !!!

وفى “قعدات” السودان فقد كان السمار يصدحون باغانى خفيفة مثل :

يا عصام جيناك وجينا نفرفش معاك

اما ( الزهاجة ) من المتزوجين فكانوا يصرخون قائلين :

يا شيخ الطريقه

فى قلبى باقه حريقه

عاوز اعرس تانى

ان شا الله حتى (خليقه)

****

و (الخليقه) هى من اختلفت خلقتها وشكلها عن بقية النساء !!!

فتامل مدى بؤس حال هؤلاء الناس.

اندمج الصديقان فى السمر والسهر حتى ان أحدهما فى النهاية عجز عن الحركة فاستعان صاحبه (بالجيران) فحملوه حتى اوصلوه أقرب تاكسي طار به للمنزل وكان صديقه يردد فى الطريق ( يا فرحان be a man ) وهذا انتهت السهرة بصاحبنا محمولا ( على جناح التبريزى ) .

اما اخر من استفاد من ( رجل السلة) فهو طفل لطيف ظريف ابن أحد الأقارب جاء القاهرة مع والدته استعدادا للم الشمل اذ ان والده يقيم فى احدى الدول الاوروبية. جاء الوالد للقاهرة لاكمال الإجراءات وقد فكر فى إجراء عملية ختان لابنه اذ ان ذلك ليس معروفا فى اوروبا الا فى نطاق ضيق.

جلس الوالد مع ابنه ليشرح له ان الختان هو تدشين لمرحلة الرجولة للمسلم فانبسط الصبى اذ انه الان على أعتاب الرجولة غير ان الامر اختلف تماما عندما وصل غرفة العمليات فى المستوصف وراى المشارط والمقصات!! بدأ الصبى فى الصراخ والبكاء ورفض تماما إجراء الاجراء. بعد لأى شديد اقتنع الابن ولكنه اشترط شرطا غريبا وهو ان يقوم الطبيب بإجراء عملية الختان لوالده اولا!! انفجر كل من كان موجودا بالضحك واجتهدوا فى ان شرحوا للابن ان والده قد أجرى هذه العملية منذ زمن بعيد وانها تجرى مرة واحدة فى العمر!!

تحايلوا عليه حتى تم تخديره وبعد إجراء العملية نام فحمله والده على كفيه فكانت السلة هذه المرة ايضا هى كفوف الوالد. ومن هنا احى جهود المستنفرين وعلى رأسهم الشيخ الوسيلة الطيب محمد على الذين سهلوا عملية الختان لصغارنا فى العيلفون باجر رمزى وهكذا تكاملت جهودهم العسكرية مع الجهود المجتمعية.

مصطلح رجل السلة كان معروفا فى تركيا فى عهد مضى. ففى اسطنبول انتشرت الحانات والملاهي الليلية فى كل شارع وحى وقد كان على باب كل حانة وملهى رجل ضخم جدا معة سلة كبيرة كان يحمل فيها للمنزل من لا تقوى قدماه على حمله وهكذا عرف الناس ( رجل السلة )!!!!

وسلامتكم.

احى من هنا بناتى من ” مدرسة هشام الخليفة الثانوية الخاصة للبنات” اللائي تجمعن فى القاهرة وانشان مجموعة اسفيرية تعرفنا فيها على اخبارهن .ومنها علمت ان بعضهن الان اصبحن طبيبات وبعضهن تزوجن واصبحن أمهات وانتهز هذه الفرصة لاترحم على من انتقل الى الدار الآخرة من أسرة المدرسة. الاستاذ ضياء عبد الوارث ( رياضيات ) والأستاذ خالد فرح ( لغة عربية ) والأستاذ عمار ارباب ( إسلامية ) والأستاذ محمد النعيم الترابى ( إسلامية ) والدكتور أسامة جلال ( أحياء- شهيد ) والأستاذ ابو دجانة الصديق ( جغرافيا – شهيد ) والطالبه أروى صلاح ووالدة قطوف ودانية والباشمهندس بدر الدين والد يسرى بدر الدين وحبوبتها. انا لله وانا اليه راجعون. واتمنى من كل قلبى الصحة والسلامة لكل طالبات ومعلمى المدرسة وا ولياء امورهن واسرهن جميعا.

