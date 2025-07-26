الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان يبدأ غداً زيارة للبلاد

الخرطوم: السوداني

يصل البلاد غداً الأحد السيد رضوان نويصر الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها عددا من المسؤولين بالدولة.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، تأتي الزيارة في إطار تعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان للتأكيد على الانخراط الإيجابي مع الأمم المتحدة من أجل ترقية وتطوير أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وشرح الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشا المتمردة ضد المدنيين بدعم خارجي ظلّت تتلقاه المليشيا، فضلًا عن تجنيدها للمرتزقة والمارقين عن القانون.

وسيقف نويصر في الزيارة على أوضاع النازحين وضحايا العنف الجنسي والاغتصاب الذي مارسته المليشيا المتمردة على نطاق واسع في مُخالفة صارخة للقانون الوطني وللقانون الدولي الإنساني.