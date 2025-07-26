ضبط موقع لمعالجة مخلفات التعدين كانت تستغله المليشيا لاستخلاص الذهب بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

ضبطت السلطات بمحلية الخرطوم، موقعاً بمنطقة سوبا الحلة كانت تستغله المليشيا معملاً للتعدين العشوائي لاستخلاص الذهب من مخلفات التعدين (الكرتة) عن طريق الأحواض باستخدام مادة السيانيد شديدة الخطورة والتي لا يتم استخدامها إلا في مواقع خارج المناطق السكنية وبإشراف من وزارة المعادن،

كما تم في الموقع أيضاً ضبط عدد من القوارب النيلية المستوردة كانت تعدها المليشيا لعبور النيل أو لتشوين مخلفات التعدين من الضفة الأخرى.

ووجه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم، رئيس لجنة الأمن بالمحلية عبد المنعم البشير بإغلاق الموقع وتحريزه لحين وصول الفرق المختصة لمعالجة المواد الكيميائية منعاً لتسربها خارج المعمل العشوائي، مع إجراء مسح شامل للمنطقة بغرض ضبط أي مواقع أخرى مشابهة كانت تمارس فيها عمليات التعدين العشوائي.