غرف طوارئ شمال دارفور: انعدام الأمن الغذائي بنسبة 88% في الفاشر

الخرظوم: السوداني

قال مجلس تنسيق غرق طواريء شمال دارفور، إن مستويات انعدام الأمن الغذائي “داخل مدينة الفاشر” وصل إلى حد غير مسبوق.

وأوضحت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن التقديرات الميدانية تشير إلى انعدام شبه كامل للمواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 88%، وبذلك تجاوزت الأزمة مرحلة التحذير إلى مرحلة المأساة الإنسانية الحقيقية.

وأشار البيان إلى أن الأطفال والنساء، وهم الأكثر ضعفاً، يعانون من الجوع بشكل مُروِّع، مشاهد الهزال وسوء التغذية الحاد أصبحت مألوفة في المخيمات والمجتمعات المضيفة، مع ظهور حالات وفاة بسبب الجوع وسوء التغذية