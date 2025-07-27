إلى السيادي ووزارة الخارجية: لماذا الصمت على عدوان أوكرانيا؟

لا تخفي أوكرانيا دعمها وشراكتها مع المليشيا المتمردة، و(احتفالها) بهذه الشراكة (العدوانية) ضد شعب وجيش السودان. والأمر الأسوأ والأكثر وقاحة أن أوكرانيا لا تعترف بشرعية الجيش، وتتخذ لنفسها من هذه (البجاحة) الحق في دعم التمرد بأحدث الطائرات المسيرة ومشغليها، ورفده بالقناصة والمدربين، ومرتزقة مقاتلين آخرين، مع فتح أراضيها للعمليات اللوجستية والتدريب، إلى جانب تزويده بأسلحة حديثة أخرى تحصل عليها من أمريكا ودول أوروبية.

وتتجلى عدوانية أوكرانيا أكثر من خلال تصريح أدلى به في فبراير ٢٠٢٥ ممثلها في الشرق الأوسط وإفريقيا مكسيم صبح، الذي اعترف بتضامن بلاده مع أمريكا في فرض عقوبات على ما اسماه (المعسكرين)، ما يعني مساواته لجيش السودان مع المليشيا المتمردة، ويؤكد عدم اعترافه بالسلطة الشرعية القائمة.

ثم ما هو مؤكد أكثر، أن أوكرانيا تعلن بلا مواربة دعمها للتمرد، ويعزز ذلك ما وثقه أحد جنود الجيش من خلال مقاطع مصورة بالفيديو وهو يحرق العلم الأوكراني ويدوس عليه بقدميه، وقد اشتد غضبه متوعداً بعقاب المعتدي، ما يؤكد قمة الاستياء وسط قطاعات الشعب والجيش، وترسخ القناعة لديهم بأن أوكرانيا طرف أصيل في مخطط إطالة أمد الحرب لمضاعفة قتل المدنيين، من خلال دعمها للتمرد بعتاد حربي وأسلحة تم ضبطها بحوزة التمرد، وطائرات تابعة لها تهبط في مطاري نيالا وأم جرس..!!

مشاهد ووقائع ثابتة تؤكد أن أوكرانيا دولة عدوانية مثلها مثل الإمارات وتشاد وكينيا وليبيا (حفتر) وكولومبيا وأطراف جنوب سودانية.. وعليه، يبدو هذا الصمت المعيب والتعتيم على العدوان الأوكراني من جانب مجلس السيادة ووزارة الخارجية غريباً، وعدم مواجهتهم تورطها في الحرب ضد السودان وشراكتها التي لا تخفيها مع التمرد في قتل شعبنا وتخريب ممتلكاتنا العامة.

وكان المرجو أن يعلن مجلس السيادة موقفاً قوياً ضد أوكرانيا كما أعلنه ضد الإمارات وتشاد وكينيا وليبيا (حفتر) وكولومبيا. فلابد أن يرد السودان الصاع صاعين، ويصدع بسيادتنا الوطنية التي لا تقبل الضيم، حتى تتوقف أوكرانيا عن عدوانيتها المعلنة ضد السودان. كما ننتظر من وزارة الخارجية أن ترتفع لمستوى تضحيات شعبنا، وتستدعي سفير أوكرانيا، وتقدم له مذكرة احتجاج على موقف دولته المعادي للسودان، ولتعلمه أن السودان يحتفظ بحقه في الرد على أي عدوان عليه..!!

يبدو واضحاً أن صمت مجلس السيادة ووزارة الخارجية تجاه عدوان أوكرانيا هو الذي يجعلها تتمادى في شراكة التمرد في حربه ضد السودان، وبكل البجاحة يحتفي مسؤولوها بهذه الشراكة وعدم الاعتراف بالسلطة الشرعية في السودان. فإلى متى الصمت والفرجة يا مجلس السيادة ووزارة الخارجية..؟!!

• سنكتب ونكتب…!!!

*كاتب صحفي ومحلل سياسي في عدد من الصحف