وصفتها بحكومة التواصل الاجتماعي.. الخارجية السودانية تحذر من التعامل مع حكومة مليشيا الدعم السريع 

بورتسودان: السوداني

شجبت وزارة الخارجية السودانية بأشدّ العبارات ما ذهبت إليه مليشيا الدعم السريع الإرهابية بإعلان حكومة وهمية تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان، في تغافل تام واستهتار بمعاناة الشعب السوداني الذي أذاقته المليشيا الإرهابية كافة أشكال العنف والتنكيل والتعذيب.

وأكدت في بيان صحفي اليوم، أن إعلان المليشيا حكومتها الوهمية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هو خير دليل على انكسارها ودحرها على يد “قواتنا المسلحة الباسلة” بكافة تشكيلاتها وتنظيماتها العسكرية.

واعتبرت الخارجية، مشاركة مكونات مدنية في هذا الإعلان الوهمي يكشف الوجه الحقيقي لتلك التحالفات ويؤكد انخراطها في المُؤامرة التي كانت تُحاك بتنسيق تام مع المليشيا الإرهابية للاستيلاء على السلطة بالقوة صبيحة 15 أبريل 2023م.

وأضافت الخارجية أنّ حكومة السودان تدين بشدة وتعرب عن قلقها العميق إزاء موافقة جمهورية كينيا وتمكين المليشيا المتمردة من عقد اجتماعاتها التحضيرية لإعلان حكومتها غير الشرعية بنيروبي، مما يُعد انتهاكاً واضحاً لسيادة السودان وخرقاً لمبدأ عدم التدخُّل في الشأن الداخلي، ويناقض مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والإيقاد بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وناشدت حكومة السودان، كافة دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وكافة الهيئات الحكومية وغيرها من التنظيمات بإدانة هذا الإعلان، وتطلب منها عدم الاعتراف والتعامل مع هذا التنظيم غير الشرعي الذي أعلنته المليشيا الإرهابية.

ولفتت الخارجية بأن التعامل مع هذ الإعلان بأيِْ شكل من الأشكال يعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على كافة أراضيها، كما يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق ومقدرات الشعب السوداني.