الجيش السوداني: مشروع آل دقلو العنصري حكم بلد لم ينتموا إليه يوماً ولم تربطهم به سوى أطماع السرقة والنهب

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد ركن نبيل عبد الله، إنّ الحكومة التي أعلنتها مليشيا الدعم السريع أمس، هي محاولة خداع حتى لشركائهم في الخيانة.

وأوضح نبيل أنّ المشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري في حكم بلد لم ينتموا إليه يوماً، ولم تربطهم به سوى أطماع السرقة والنهب المحمي بالنفوذ. وأضاف في تصريح رسمي: “وفي سبيل ذلك يلعبون بكل الأوراق الممكنة بما فيها قبولهم أن يكونوا مجرد أداة لتمرير أجندة إقليمية أكبر من استيعابهم المحدود”.